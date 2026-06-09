Госдума приняла закон об ограничении числа банковских карт на одного человека Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, входящий во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Документ, среди прочего, вводит ограничение на количество банковских карт, которые может оформить один человек.

Согласно новым нормам, гражданин не сможет иметь более 20 банковских карт. При этом первоначально законопроект предусматривал дополнительное ограничение — не более пяти карт в одном банке. Однако ко второму чтению эта норма была исключена из документа.

Вместе с тем закон предоставляет ЦБ России право в отдельных случаях разрешать гражданам превышать установленный лимит. Такое решение сможет приниматься советом директоров регулятора.

Также законопроект предусматривает создание единой системы учета банковских карт. Банки будут обязаны передавать в нее ИНН клиентов, сведения о количестве оформленных на них платежных карт, а также номера этих карт. При выдаче новой карты кредитные организации должны будут проверять данные через систему, чтобы убедиться, что клиент не превысит установленный лимит.

Напомним, член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что такое ограничение сократит возможности преступников, которые оформляют карты на третьих лиц за вознаграждение.