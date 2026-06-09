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НовостиПроисшествия9 июня 2026 14:03

Один человек погиб, двое получили ранения при атаке БПЛА на Белгородскую область

Бепиотники ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибший и раненые
Вениамин ЗАХАРОВ
Один человек погиб, двое получили ранения при атаке БПЛА на Белгородскую область

Один человек погиб, двое получили ранения при атаке БПЛА на Белгородскую область

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины на ряд муниципалитетов Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона в канале в МАХ.

Как отметили в ведомстве, мужчина получил крайне тяжелые травмы в поселке Красная Яруга.

"В Краснояружской центральной районной больнице врачи боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимы с жизнью", - сообщили в оперштабе.

Также в поселке Быценков Краснояружского округа на территории частного дома произошла детонация вражеского БПЛА. В больницу был доставлен мужчина с минно-взрывной травмой и непроникающими осколочными ранениями грудной клетки. Еще один мужчина пострадал при атаке дрона на машину в селе Отрадное.

Ранее сайт KP.RU писал, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область утром 9 июня погибла мирная жительница. Трагедия произошла в поселке Малиновка.