В МИД РФ заявили, что тактическое ядерное оружие России не угрожает США Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российское тактическое ядерное оружие не угрожает США и не подрывает сложившийся баланс безопасности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, возглавляющий российскую делегацию на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Дипломат подчеркнул, что российское тактическое ядерное оружие не представляет угрозы для Соединенных Штатов и не нарушает то "уравнение безопасности", которое сложилось еще в постсоветские времена и продолжает оставаться основой стратегической стабильности.

По его словам, попытки поставить вопрос о тактическом ядерном оружии в центр переговоров по контролю над вооружениями пока бесперспективны. Как отметил дипломат, когда западные оппоненты поднимают вопрос о российском тактическом ядерном оружии, Москва в ответ указывает на аналогичные вооружения самих США. Однако стороны вкладывают в это понятие разный смысл и говорят о системах с разными возможностями, что делает диалог бесперспективным. Договор о нераспространении ядерного оружия остается основой стратегической стабильности.

Ранее KP.RU писал, что по данным Международной организации по отмене ядерного оружия, глобальные расходы на ядерные арсеналы девяти стран достигли рекордных 119 млрд долларов. США потратили 69,2 млрд (плюс 22%), Китай — 13,5 млрд (плюс 7%), Британия опередила Россию, увеличив расходы на 17% до 12,6 млрд, тогда как РФ — 9,5 млрд (плюс 6%).