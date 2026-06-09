Михаил Мамута назначен заместителем председателя Банка России. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Член Совета директоров Банка России Михаил Мамута назначен заместителем председателя Банка России. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«Приказом Председателя Банка России с 10 июня 2026 года заместителем Председателя Банка России назначен Михаил Валерьевич Мамута», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее он возглавлял Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (СЗППиОДФУ).

Кроме того, в структуре Банка России будет реорганизована работа СЗППиОДФУ. На ее базе создаются два новых подразделения: Служба по защите прав потребителей (СЗПП) и Департамент поведенческого надзора (ДПН).

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