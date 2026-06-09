Медведев: Россия доказала миру, что справится с любыми вызовами Фото: REUTERS.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что РФ доказала себе и всему миру, что способна выстоять под любыми ударами судьбы. По мнению политика, россияне сумели выдержать нападки западного мира, справились с самыми тяжелыми вызовами последних лет, и стали только сильнее.

«Сплотившись вокруг главы нашей страны, мы вместе с вами доказали, что способны отражать самые опасные угрозы, справляться с самыми сложными вызовами. Мы умеем держать удар. Это совершенно очевидно всему миру», - заявил Медведев.

Об этом зампред Совбеза говорил во время пленарного заседания итогового отчетно-программного форума ЕР «Есть результат!».

Ранее KP.RU сообщил, что Медведев назвал момент введения односторонних санкций точкой, с которой отсчитывается начало прямого конфликта Запада с Россией.