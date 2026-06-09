Медведев: открытая война Запада с Россией началась с введения санкций. Фото: Екатерина ШТУКИНА / POOL / ТАСС

Открытая война западного мира с Российской Федерацией началась с введения беспрецедентных санкций. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат!».

По его словам, партийная программа начала реализовываться еще в условиях пандемии. Далее Запад ввел «беспрецедентные санкции» против России, как выразился Медведев.

«И по сути началась открытая война Западного мира с нашей страной», — сказал зампред Совбеза.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что устойчивость и стабильное развитие российской экономики в условиях конфликта невозможно отрицать. И эти достижения стали возможны благодаря прочности отечественной экономической системы.

Также зампред Совбеза РФ говорил, что западные политики постоянно «скрипят зубами» от осознания того, что разделить Россию на части без ядерного коллапса цивилизации невозможно. По его словам, глубинная причина ненависти западных элит к России — желание получить доступ к ее природным богатствам, но сделать это без риска уничтожения собственной цивилизации у них не получится.