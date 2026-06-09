Райт: на восстановление поставок нефти и газа в Персидском заливе уйдут месяцы Фото: REUTERS.

Восстановление транспортировки привычных объемов нефти и газа в зоне Персидского залива потребует многих месяцев. Об этом заявил министр энергетики Соединенных Штатов Америки Крис Райт на форуме Атлантического совета*.

«Думаю, понадобится много месяцев, чтобы вернуться к нормальным потокам энергоносителей», — сказал Крис Райт.

Он подчеркнул, что речь тут идет не только о нефти или природном газе, но и о значительной доле экспорта серы, гелия, а также смазочных материалов.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о невозможности компенсировать потерю 16 млн баррелей нефти в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива, отметив, что ни США, ни другие страны не смогут возместить эти объемы рынку. Конфликт на Ближнем Востоке привел к серьезному дефициту энергоносителей в мире.

Между тем президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC сказал, что его не беспокоит рост цен на нефть, вызванный конфликтом с Ираном. При этом Тегеран выразил готовность полностью перекрыть судоходство в Ормузском проливе.

* - Организация признана нежелательной в России