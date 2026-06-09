Эффективность российских тестов для диагностики Эболы проверили в очаге заражения: что из этого вышло

Роспотребнадзор: Российские тесты эффективно выявляли Эболу в Уганде Фото: REUTERS.

Роспотребнадзор подтвердил эффективность российских тестов для диагностики Эболы в реальных условиях. РФ поставляла свои разработки в этой сфере в Уганду, где бушует смертельная лихорадка, и они серьезно помогли местным врачам. Это заявление было опубликовано на канале ведомства в мессенджере MAX.

«Эффективность тестов подтверждена в реальных условиях в Уганде, куда ранее была направлена группа специалистов Роспотребнадзора для содействия в борьбе с эпидемией. Тесты для диагностики вируса Бундибуджио также переданы Республике Конго», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тест-системы обеспечивают быстрое и точное обнаружение патогена, что критически важно для своевременного осуществления противоэпидемических мер. Фактически, сейчас это один из немногих действенных методов вовремя выявить лихорадку Эбола у человека.

Ранее KP.RU сообщил, что в Конго подтверждены 550 случаев заражения смертельной лихорадкой Эбола.