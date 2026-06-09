Губернатор Сальдо опроверг фейки Киева о массовой эвакуации в Херсоне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим публикует фейковые новости о регионе от его имени. И опроверг информацию о том, что в регионе якобы эвакуируют жителей. Об этом он написал в своем канале в «Максе».

Сальдо сообщил, что противник вновь распространяет фейки от его имени, а в Сети разгоняют поддельные сообщения и видео. По его словам, появляются вбросы про эвакуации, «кризисы», закрытия, экстренные решения и «прочую чушь», цель которой — посеять тревогу среди жителей Херсонской области.

Губернатор призвал доверять только официальным источникам: его аккаунтам в «Максе», Telegram, «ВКонтакте», Одноклассниках, на официальном сайте, а также заявлениям в центральных СМИ, на канале администрации региона и телерадиокомпании «Таврия». Все иные сообщения от его имени он предложил воспринимать как фейк.

Ранее KP.RU писал, что российские Воздушно-космические силы нанесли авиационные удары по пунктам управления беспилотниками и временной дислокации ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях.