Во Франции прошел крупный митинг из-за убийства ребенка педофилом: на улицы вышли десятки тысяч людей Фото: REUTERS.

Более 60 тысяч французов вышли на улицы после громкого убийства 11-летнего ребенка. Поводом для всенародного гнева стало преступление, которое местные жители связывают с действиями педофила. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные французского МВД.

По информации источника, в стране прошло 216 акций протеста. В манифестациях приняли участие 60,4 тысячи человек, которые хотели выразить свою скорбь и ярость из-за смерти девочки.

Акции прошли вечером 8 июня во многих городах республики. В Париже собралось около трех тысяч человек. Один из митингов, несмотря на запрет полиции, состоялся прямо перед зданием Министерства юстиции, а второй — у апелляционного суда.

Трагедия с пропавшей 11-летней девочкой вызвала мощнейший резонанс во французском обществе. Выяснилось, что главный подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения полиции за сексуальное насилие над детьми. Однако тогда мужчину так и не привлекли к ответственности.

Этот факт вызвал волну негодования по всей стране. Французы винят в случившемся не только преступника, но и всю правоохранительную и судебную систему, которая, по их мнению, дала сбой.

Ранее KP.RU писал, как убийство 18-летнего британца Генри Новака вызвало протесты по всей стране. На студента напал с кинжалом выходец из семьи мигрантов.