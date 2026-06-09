Мирошник: Запад принципиально не хочет слышать о преступлениях ВСУ Фото: REUTERS.

Запад принципиально не хочет слышать о преступлениях украинских военных, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник в интервью KP.RU.

По его словам, дело не в том, способны ли западники воспринимать информацию, а в политической конъюнктуре.

«Они априори занимают позицию, которая как-то была озвучена во время заседания Совбеза ООН, когда мы представляли очередную порцию неопровержимых данных о преступлениях Киева. Представитель одной западной страны нам сказал: «Я не знаю, что там происходит, и не хочу знать. Я знаю, что во всем виновата Россия», – указал посол.

Дипломат подчеркнул, что собранные данные Россия в первую очередь передает странам, которые занимают нейтральную позицию и не поддержали киевский режим. Пока защитники Киева свободны в манипуляциях с информацией, надеяться на их добровольное признание преждевременно.

Ранее Родион Мирошник сообщил, что с 1 по 7 июня от ударов ВСУ погибли 43 мирных жителя России, а всего пострадали 277 человек.