Мирошник: в разжигании конфликта на Украине виновата «группировка Рамштайн» Фото: REUTERS.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью KP.RU заявил, что в разжигании и продолжении конфликта на Украине виновата так называемая «группировка Рамштайн».

«Группировка Рамштайн» — это западные союзники Киева, которые регулярно собираются на военной базе в ФРГ для согласования помощи Украине. По словам Мирошника, данная группировка имеет криминальный характер, для нее не существуют свобода прессы, проверка фактов и справедливость.

«Они хотят только одного — нанести стратегическое поражение России. Для этого все средства хороши, в том числе информационные, создание фейков, запугивание людей, доминирование в информационных сетях», — подчеркнул дипломат.

Мирошник добавил, что западные СМИ давно переделаны в оружие информационной войны, а механизм работает четко. Например, с Бучей, когда есть неоспоримые видеосвидетельства, опровергающие версию Киева, но западники их игнорируют и не называют фамилии погибших.

Посол по особым поручениям МИД РФ также заявил о принципиальном нежелании Запада слышать о преступлениях украинских военных. По словам Мирошника, дело не в способности западников воспринимать информацию, а в политической конъюнктуре.