Более 250 квартир повреждены в Белгороде и Беловском после ударов ВСУ Фото: REUTERS.

Оперштаб Белгородской области сообщил, что за сутки ВСУ повредили более 250 квартир в Белгороде и области. В городе пострадали социальный объект и шесть коммерческих зданий, выбиты стекла в 42 домах. Над Белгородом сбиты два беспилотника.

В селе Беловское пострадали пять женщин, одной из которых диагностировали акубаротравму. В результате атаки были повреждены социальные объекты, коммерческие здания, административное здание, более 230 квартир, частных домов, складских и технических помещений.

Также пострадали легковые и грузовые автомобили, хозяйственные постройки и социальные и коммерческие объекты. Противник атаковал Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский и Ивнянский округа, используя боеприпасы и беспилотники.

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