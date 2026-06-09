Отдых на Бали обернулся комой: из-за пары бокалов вина россиянка не может дышать самостоятельно

Для 50-летней Анны отдых на Бали обернулся тяжелейшим отравлением, комой и борьбой за жизнь. Фото: предоставлено Анной Отвагиной

50-летняя Анна из Сочи оказалась в больнице на Бали после отравления вином, купленным в придорожной лавке. 1 июня, после употребления напитка, у неё начались тошнота и судороги, она потеряла сознание и была госпитализирована. Врачи диагностировали интоксикацию метанолом и подключили её к аппарату ИВЛ, сообщает «КП-Иркутск».

«Как позже рассказывал уже Игорь (молодой человек Анны), да, лавка выглядела сомнительно, но сама марка вина была им знакома и популярна на острове. Это фабричное вино в бутылке с этикеткой. Игорь его не пробовал, пила только Анна. Она выпила пару бокалов», - рассказала подруга Анны.

Состояние Анны критическое, она находится в частной клинике, где лечение обходится в 2,5 млн рублей. Попытки перевести её в государственное учреждение безуспешны из-за отсутствия мест. У Анны есть только 75-летняя мама, оформившая доверенность на Игоря, который постоянно находится рядом.

Ранее KP.RU сообщил, что 16 детей из лагеря под Красноярском обратились за медпомощью с признаками отравления.