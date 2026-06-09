AP: расследование выявило факты нарушений со стороны прокурора МУС Хана Фото: REUTERS.

Расследование обвинений в сексуальных домогательствах в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Хана выявило факты совершения им «серьезного проступка» и «серьезного нарушения служебных обязанностей». Об этом сообщает агентство Associated Press (АР) со ссылкой на источник.

К такому выводу пришло бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута, являющейся надзорным органом МУС. Хан же через своих адвокатов отверг итоги расследования, назвав решение об отстранении от должности «незаконным, процессуально несправедливым и не подкрепленным доказательствами». Его защита намерена обжаловать это решение.

Ранее KP.RU писал, что Карима Хана отстранили от должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах, решение приняло бюро ассамблеи стран-участниц МУС. Одна из его подчиненных заявила, что Хан злоупотреблял своим положением, трогая ее в эротическом смысле без ее согласия. Окончательное решение по делу примет специальная сессия ассамблеи.