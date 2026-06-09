Россиян призвали быть бдительными после истории с «женой посла»: что случилось в Таиланде

Захарова призвала россиян к бдительности после скандала с ложной женой посла. Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обратилась к россиянам с призывом соблюдать бдительность и избегать мошенников после задержания в Таиланде так называемой «жены российского посла». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Будьте бдительны — проверяйте и только потом доверяйте!», — сказала Мария Захарова.

Ранее гражданка России была задержана в международном аэропорту Бангкока по подозрению в аферах в отношении живущих в Таиланде соотечественников. Женщина представлялась женой высокопоставленного сотрудника российского посольства и предлагала за деньги решать вопросы с оформлением документов. Мошенницу задержали правоохранители Таиланда.

Ранее KP.RU писал о другом инциденте в Таиланде. Туристка из России, находясь на курорте в отпуске, попросила у родителей денег, после чего перестала выходить на связь. Родные и подруги опасаются, что она может находиться в скам-центре Мьянмы или Камбоджи. Незадолго до исчезновения она сильно похудела и падала в обмороки.