Зеленский заявил, что Украина и Латвия заключили сделку о производстве дронов

Зеленский обратился к премьеру Латвии с просьбой помочь ВСУ с нехваткой систем ПВО Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер Латвии Андрис Кулбергс заключили сделку о совместном производстве дронов. Об этом экс-комик рассказал в своем Telegram-канале.

«Это конкретные вещи для усиления совместной защиты, сотрудничества», - написал в публикации Зеленский.

По его словам, во время переговоров с Кулбергсом проинформировал того о том, что армия Украины по-прежнему остро нуждается в системах ПВО. Поэтому Киев ждет, что Латвия поможет решить данную проблему. Помимо прочего, Зеленский и латвийский премьер обговорили санкционное давление на Россию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с массовой рассылкой письма Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину. Напомним, в этом послании экс-комик просил личной встречи у главы государства. По мнению дипломата, данный шаг со стороны украинских властей выглядит как пиар, нежели желание завершить бои с Москвой.