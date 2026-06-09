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НовостиОбщество9 июня 2026 16:31

Госдума вела штрафы до полумиллиона рублей для перекупщиков билетов на поезда

Депутаты Госдумы приняли законопроект о введении штрафов за покупку и перепродажу билетов на поезда лицами, не являющимися перевозчиками
Вениамин ЗАХАРОВ
Госдума вела штрафы до полумиллиона рублей для перекупщиков билетов на поезда

Госдума вела штрафы до полумиллиона рублей для перекупщиков билетов на поезда

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о введении штрафов до полумиллиона рублей для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования.

Статья о штрафах за покупку и перепродажу билетов на поезда лицами, не являющимися перевозчиками, а также при отсутствии заключенного с перевозчиком соответствующего договора дополняется в кодекс об административных правонарушениях.

Подчеркивается, что штраф составит от пяти до 10 тысяч рублей для граждан, от 400 до 500 тыс. рублей - для юрлиц и лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

В пояснительной записке отмечается, что неправомерные действия перекупщиков нарушают права пользователей услуг ж/д транспорта, причиняя материальный ущерб.

Ранее сайт KP.RU писал, что Госдума также приняла во втором и третьем чтениях законопроект, входящий во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.