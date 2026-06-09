Госдума вела штрафы до полумиллиона рублей для перекупщиков билетов на поезда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о введении штрафов до полумиллиона рублей для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования.

Статья о штрафах за покупку и перепродажу билетов на поезда лицами, не являющимися перевозчиками, а также при отсутствии заключенного с перевозчиком соответствующего договора дополняется в кодекс об административных правонарушениях.

Подчеркивается, что штраф составит от пяти до 10 тысяч рублей для граждан, от 400 до 500 тыс. рублей - для юрлиц и лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

В пояснительной записке отмечается, что неправомерные действия перекупщиков нарушают права пользователей услуг ж/д транспорта, причиняя материальный ущерб.

Ранее сайт KP.RU писал, что Госдума также приняла во втором и третьем чтениях законопроект, входящий во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.