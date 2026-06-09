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НовостиПолитика9 июня 2026 16:42

Белоусов: Россия настаивает на выводе ядерного оружия США из стран Европы

Белоусов отметил, что РФ требует демонтировать всю инфраструктуру для размещения ЯО в Европе
Арина СЕРОВА
Здание МИД России

Здание МИД России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия твердо настаивает на выводе американского ядерного оружия из стран Европы и требует демонтировать всю инфраструктуру, предназначенную для его размещения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов на семинаре ПИР-Центра.

По его словам, размещенные на европейском континенте вооружения США Москва рассматривает как стратегические. Белоусов пояснил, что такая оценка связана с возможностью поражения ключевых объектов гражданской и военной инфраструктуры на территории России.

«Мы настаиваем на том, чтобы оно было выведено из Европы», - отметил дипломат.

Посол также подчеркнул, что российская сторона выступает за возвращение этого оружия в Штаты.

Ранее стало известно, что США попали на первое место в топ-стран, которые потратили огромные деньги на содержание ядерного оружия за 2025 год. По данным ICAN, в минувшем году Вашингтон выделил на эти нужды почти 70 миллиардов долларов.