Трамп: Иран ответит за сбитый над Ормузским проливом вертолет США

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Иран обязательно ответит за сбитый над Ормузским проливом американский вертолет. Такое заявление сделал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

Трамп утверждает, что власти Штатов недавно получили подтверждение, что американский вертолет над Ормузом был сбит иранской стороной.

«Минувшей ночью иранцы сбили один из наших сверхсовременных вертолетов Apache, когда он осуществлял патрулирование над Ормузским проливом. Оба летчика невредимы и находятся в безопасности», - написал он.

Глава Белого дома заявил, что Вашингтон расценивает произошедшее как серьезный инцидент и не намерен оставлять его без реакции. Иран, считает Трамп, несет прямую ответственность за произошедшее.

Ранее президент США раскрыл дальнейшие шаги американской армии на Ближнем Востоке. По его словам, есть всего два варианта событий: либо спецназ проведет операцию в Иране для окончания войны, либо страна сохранит блокаду Тегерана.