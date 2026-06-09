Долина судится с мошенниками, лишившими ее квартиры: певица требует с виновников 176 млн рублей

Долина подала в суд иск к осужденным за мошенничество с ее квартирой Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Лефортовский районный суд Москвы поступил иск певицы Ларисы Долиной к четырем осужденным за мошенничество с ее квартирой. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Ответчиками по делу проходят Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа. Все четверо фигурантов получили реальные сроки: от четырех до семи лет колонии со штрафами до 1 млн рублей.

Лариса Долина подала иск на 176 миллионов рублей Лариса Долина распробовала вкус судебного пиара и подала иск на 176 миллионов рублей! Хотя дроперы и курьеры, задействованные в схеме мошенничества, уже должны народной артистке 49 миллионов рублей и вряд ли смогут расплатиться

Как следует из искового заявления, приговором Балашихинского городского суда Московской области от 28 ноября 2025 года за потерпевшей Долиной признано право на возмещение имущественного вреда в размере 176 млн 141 тыс. рублей.

Напомним, в 2024 году Долина стала жертвой телефонных мошенников, ей позвонили, представились «сотрудниками безопасности» и убедили перевести накопления на «безопасный счет». Певица продала квартиру и перевела деньги злоумышленникам. Позже Хамовнический суд признал сделку недействительной, но Верховный суд оставил право собственности за покупательницей Полиной Лурье, а Долину обязали выселиться.

Похожий инцидент произошел с 87-летней балериной Мариинского театра Габриэлой Комлевой, которая также стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками ФСБ. Она продала свою квартиру в Царском Селе за 9,2 млн рублей и отдала деньги курьеру.