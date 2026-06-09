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НовостиЭкономика9 июня 2026 17:02

Минэнерго США ожидает возобновления мировых поставок нефти не ранее 2027 года

Минэнерго США скорректировало прогноз по стоимости нефти Brent на 2026 год
Арина СЕРОВА
Поставки нефти через Ормузский пролив не вернутся к доконфликтным объемам как минимум до начала 2027 года.

Поставки нефти через Ормузский пролив не вернутся к доконфликтным объемам как минимум до начала 2027 года.

Фото: REUTERS.

Поставки нефти через Ормузский пролив не вернутся к доконфликтным объемам как минимум до начала 2027 года. Эта информация следует из прогнозов Минэнерго США, которые опубликовало Управление энергетической информации страны (EIA).

В документе ведомство указало, что быстрое восстановление трафика через пролив вряд ли случится в ближайший год.

«Мы не ожидаем восстановления трафика через Ормузский пролив до доконфликтного уровня раньше начала 2027 года», - отмечается в прогнозе.

Одновременно с этим Минэнерго скорректировало прогноз по стоимости нефти Brent на 2026 год в сторону повышения. По новой оценке, средняя цена составит 95,39 доллара за баррель. Таким образом, американское ведомство повысило прежний прогноз на 0,57%.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ормузском проливе вновь начались военные действия. Согласно данным войск США, Иран запустил два дрона в сторону морского пути. Оба БПЛА были перехвачены и уничтожены.