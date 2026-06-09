15-летний школьник погиб, врезавшись на самокате в лежавшие в грузовике столбы

15-летний школьник на самокате погиб после столкновения со столбами в грузовике Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Смертельное ДТП произошло в районе жилищного комплекса «Аэросити-2» в Лаишевском районе Татарстана.

Трагедия произошла во вторник, 9 июня. По предварительным данным, 15-летний подросток на самокате не справился с управлением и совершил наезд на столбы, которые находились в кузове стоящего на разгрузке «КАМАЗа». Региональная прокуратура сообщает, что школьник скончался на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью.

Фото: прокуратура Татарстана

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Местная прокуратура взяла ход следствия под свой контроль.

Отмечается, что предстоит выяснить обстоятельства случившегося, а также условия движения самоката и причины, по которым 15-летний подросток потерял управление.

Ранее сайт KP.RU писал, что на трассе под Саратовом столкнулись Toyota и УАЗ. На месте аварии погибла пятилетняя девочка, еще шестеро получили травмы.