В Дагестане произошли три взрыва на магистральном газопроводе

В Дагестане произошел пожар Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане произошли взрывы и пожар на магистральном газопроводе в Кизилюрте. Об этом сообщает региональное МЧС.

Как отмечает «КП-Северный Кавказ», сильнейший пожар вспыхнул внезапно и сразу же захватил огромную территорию. Возгорание произошло в промышленной зоне города.

Заправка загорелась в Дагестане 9 июня 2026

В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по региону поступило сообщение, что на автозаправочной станции «Метан» произошло три взрыва. Отмечается, что к месту происшествия незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности.

На данный момент информации о пострадавших не поступало, соответствующие службы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Краснодарском крае в Усть-Лабинске ликвидировали возгорание на нефтебазе вследствие атаки украинских беспилотников. Информации о пострадавших нет.