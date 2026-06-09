ВСУ ударили по детсаду в Новоднепровке, повреждена котельная

Новоднепровка в Запорожской области подверглась атаке ВСУ Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА ударили по детскому саду в селе Новоднепровка в Запорожской области. В результате удара была повреждена котельная, расположенная на территории учреждения. Об этом сообщили ТАСС в администрации населенного пункта.

«FPV-дрон ВСУ атаковал территорию детского сада "Звоночек" в Новоднепровке. Повреждены котельная и трансформатор», - заявили в администрации.

Уточняется, что при атаке противника пострадала только часть инфраструктуры детсада. Раненых при инциденте нет.

Пока экстренные службы не могут выехать на место ЧП. Все дело в том, что в селе активно летают вражеские беспилотники.

Ранее KP.RU сообщал, что украинский беспилотный аппарат нанес удар по частному дому в Севастополе. Как заявил глава города Михаил Развожаев, пострадал один мирный житель. Мужчина получил множественные осколочные ранения.