Сын Децла объяснил выселение матери из квартиры желанием бабушки

Сын Децла объяснил причину выселения матери из квартиры Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий объяснил ситуацию с продажей квартиры. Свои мысли он опубликовал на странице в соцсетях.

Ранее в Сети появилось видео, на котором сын Децла якобы выгоняет родную мать, 42-летнюю Юлию Киселеву, из квартиры.

По словам Толмацкого, квартира, в которой живет Киселева, принадлежит его бабушке. Она приняла решение разменять недвижимость на две квартиры, так как не имеет возможности содержать большое жилье. Отмечается, что он помогает бабушке осуществить сделку как доверенное лицо.

«Я понимаю, что на опубликованном видео выгляжу эмоционально, резко и невоспитанно. Это действительно был момент, когда многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки», рассказал он.

При этом он подчеркнул, что не считает свое поведение правильным и не пытался его оправдывать. Также Толмацкий выразил мнение, что нельзя судить о семейной истории по нескольким секундам записи.

Как ранее писал сайт KP.RU, сама мать Децла заявила, что вопрос со скандальной квартирой будет решаться в соответствующих инстанциях.