Огонь устремился факелом в небо на 15 метров: в Кизилюрте тушат мощный пожар

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Возгорание в дагестанском Кизилюрте, вероятно, возникло из-за порыва газопровода рядом с АЗС. На месте происшествия газ выходит под давлением, пострадавших на данный момент нет. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Как отмечают в ведомстве, факельное горение в районе пожара рядом с АЗС достигает 15 метров в высоту. Взрыв произошел взрыв между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед.
На месте возгорания дежурят шесть бригад скорой помощи. На данный момент пострадавших из-за пожара нет.
Как ранее писал сайт KP.RU, в Дагестане произошли взрывы и пожар на магистральном газопроводе. К месту происшествия незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности.