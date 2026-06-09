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НовостиПроисшествия9 июня 2026 18:07

Огонь устремился факелом в небо на 15 метров: в Кизилюрте тушат мощный пожар

Причиной пожара в Кизилюрте мог стать прорыв газопровода у АЗС, пострадавших нет
Вениамин ЗАХАРОВ
Причиной пожара в Кизилюрте стал порыв газопровода рядом с АЗС, пострадавших нет

Причиной пожара в Кизилюрте стал порыв газопровода рядом с АЗС, пострадавших нет

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возгорание в дагестанском Кизилюрте, вероятно, возникло из-за порыва газопровода рядом с АЗС. На месте происшествия газ выходит под давлением, пострадавших на данный момент нет. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Как отмечают в ведомстве, факельное горение в районе пожара рядом с АЗС достигает 15 метров в высоту. Взрыв произошел взрыв между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед.

Три взрыва на автозаправочной станции в Кизилюртовском районе Дагестана 9 июня 2026

На месте возгорания дежурят шесть бригад скорой помощи. На данный момент пострадавших из-за пожара нет.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Дагестане произошли взрывы и пожар на магистральном газопроводе. К месту происшествия незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности.