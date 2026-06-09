Умер Энтони Гуидера, актер из «Крестного отца»

Умер Энтони Гуидера, американский актер, известный по роли в культовой серии фильмов «Крестный отец». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Умер Энтони Гуидера, американский актер, известный по роли в культовой серии фильмов «Крестный отец». Он ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщает портал TMZ. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Супруга актера Вэлери рассказала, что Энтони потерял сознание дома. Энтони Гуидера срочно отвезли в больницу и подключили к аппарату жизнеобеспечения на три недели, но спасти его не удалось. Медики приняли решение отключить его от аппарата, при этом врачи не смогли объяснить, почему у знаменитости остановилось сердце.

Гуидера сыграл в нескольких десятках проектов, среди которых «Крестный отец 3», «Армагеддон», «Скорая помощь», «Скала», «Звездный путь: Дальний космос 9» и другие. В 1996 году он получил премию MTV Movie Award в категории «Лучший поцелуй» за сцену с Наташей Хенстридж в фильме «Особь».

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