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НовостиПроисшествия9 июня 2026 19:32

В Дагестане после взрывов на газопроводе люди стали возвращаться в свои дома

Жители эвакуированных сел Нижний Чирюрт и Гельбах начали возвращаться, так как пожар на магистральном газопроводе удалось стабилизировать
Анна АДАМАЙТЕС
В Дагестане после взрывов на газопроводе люди стали возвращаться в свои дома

В Дагестане после взрывов на газопроводе люди стали возвращаться в свои дома

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кизилюртовском районе Дагестана стабилизировали обстановку на месте аварии на магистральном газопроводе, где накануне произошли три взрыва. Эвакуированные жители уже начали возвращаться в свои дома. Об этом сообщил глава района Магомед-Гаджияв Кадиев.

Из села Нижний Чирюрт эвакуировали до 200 человек, они разместились у родственников. Также посл ЧП была эвакуирована часть жителей из 60 домов села Гельбах (нижняя часть, три улицы). Всего в Гельбахе проживает около 1,4 тысячи человек.

Взрывы на газопроводе Моздок – Казимагомед прогремели вечером 9 июня между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах. После этого начался сильный пожар, горение достигало высоты 15 метров. По данным ГУ МЧС России по Дагестану, газопровод оперативно перекрыли. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.