Венгрия оценила идею ускоренного вступления Украины в ЕС: вот что думает Мадьяр

Мадьяр заявил, что не потерпит двойных стандартов при приёме Украины в ЕС Фото: REUTERS.

Украина в июне начнет официальные переговоры о вступлении в Евросоюз. Венгерский премьер Петер Мадьяр прокомментировал идею ускоренного принятия Киева в объединение. Политик подчеркнул, что не потерпит двойных стандартов. Так Петер Мадьяр сказал в беседе с телеканалом ATV.

Премьер Венгрии пояснил, что не будет противиться началу переговоров по вступлению Украины в ЕС. Однако политик не видит смысла в создании для Киева особых условий.

"Что касается ускоренного вступления Украины в ЕС, он заявил: он не потерпит двойных стандартов", - процитировал Петера Мадьяра телеканал.

Между тем Будапешт скорректировал свою позицию в ОБСЕ. По словам постпреда РФ при организации Дмитрия Полянского, новые венгерские власти перестали блокировать совместные заявления ЕС. Прошлая администрация не одобряла ряд решений по некоторым вопросам, в том числе, по Украине.