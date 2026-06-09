Политик Мема: новые санкции против РФ свидетельствуют об отчаянии в Европе Фото: REUTERS.

Европейцы обсуждают очередной пакет антироссийских санкций. Это будет уже 21-й ввод ограничений против РФ. Новый пакет санкций свидетельствует об отчаянии в Европе. Такое мнение выразил финский политик Армандо Мема в соцсети Х.

Он признал, что дипломаты из стран ЕС идут по пути "политики оскорблений". Они пытаются перевооружить Украину, констатировал спикер. Он назвал стратегию Евросоюза по России проигрышной.

"Тот факт, что Европа <...> истошно ищет новые санкции, говорит о степени отчаяния там", - прокомментировал Армандо Мема.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев призвал европейцев защищать головы от отрубания. Он посмеялся над заявлениями главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая утверждает, что санкции против России работают. Кирилл Дмитриев пояснил, что даже в Европе уже понимают, откуда на самом деле исходит опасность.