Аракчи предупредил США, что Иран "владеет и другими языками", помимо дипломатии: Тегеран готов дать отпор

Глава МИД Аракчи заявил, что Иран привёл ВС в готовность на фоне угроз США Фото: REUTERS.

Американское руководство вновь открыто пригрозило Тегерану. Иранские ВС на этом фоне привели в боевую готовность. Так проинформировал глава МИД исламского государства Аббас Аракчи на страничке в Х.

Он подчеркнул, что Иран даст военный ответ в случае нарушения его границ. Министр добавил, что Ормузский пролив - не международные воды. Он напомнил, что объект находится в тысячах миль от США.

"Для снижения риска лучшее решение для иностранных сил - уйти как можно скорее... Иран предпочитает язык дипломатии... Мы также владеем и другими языками", - заключил Аббас Аракчи.

Глава Белого дома Дональд Трамп допустил возможность проведения военной операции в Иране с высадкой спецназа. Он заявил, что такой сценарий вероятен при безрезультативности переговоров с Тегераном.