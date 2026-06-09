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НовостиПолитика9 июня 2026 22:05

Беспилотники атакуют Ростовскую область: возгорание произошло на гражданском объекте

На гражданском объекте в Ростовской области произошло возгорание из-за БПЛА
Алина КОЧНЕВА
На гражданском объекте в Ростовской области произошло возгорание из-за БПЛА

На гражданском объекте в Ростовской области произошло возгорание из-за БПЛА

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские дроны ночью 10 июня пытаются атаковать Ростовскую область. Беспилотники перехвачены в Миллеровском районе. В результате на территории гражданского объекта произошло возгорание. Об этом уведомил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на канале в "Макс".

Информации о пострадавших нет. На место ЧП направлены экстренные службы. По данным губернатора, в Миллеровском районе эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых. Всего над регионом сбили свыше десяти дронов.

"Вражеской атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы... Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется", - оповестил Юрий Слюсарь.

За день, 9 июня, над регионами России ликвидировали 292 дрона ВСУ. Беспилотники перехвачены над 13 субъектами РФ.