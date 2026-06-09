Российские силы ПВО сбили 292 украинских беспилотника за день Фото: REUTERS.

Российские средства противовоздушной обороны за день сбили 292 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом 9 июня сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Вражеские дроны военные перехватывали в период с 8 утра до 8 вечера.

Российская армия успешно уничтожила БПЛА киевского режима над 13 российскими регионами: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее KP.RU писал, что оператор ударного беспилотника под Купянском одним точным попаданием уничтожил новейшую украинскую гаубицу «Богдана-Б» калибра НАТО стоимостью около 1,5 млн долларов.

Также 9 июня Вооруженные силы России поразили транспортную и энергетическую инфраструктуру, которую использует украинская армия. Об этом заявили в оборонном ведомстве.