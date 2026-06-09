"Как по стандарту не сделают": на Украине задерживают выдачу загранпаспортов

На Украине начались проблемы с выдачей загранпаспортов Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На территории Украины фиксируют проблемы с выдачей загранпаспортов. Сроки получения документов срываются. В центрах административных услуг возникли очереди, проинформировало издание "Страна".

Отмечается, что выдачу загранпаспортов начали задерживать в последние дни. По версии украинского издания, у работников "не хватает бланков". Сообщается, что сейчас невозможно оформить документ в привычные сроки, "как по стандарту не сделают".

"Надеемся, что это будет не дольше двух недель, но точно сказать сложно", - сказала сотрудница паспортного сервиса.

Властям Украины между тем не хватает средств, чтобы заплатить солдатам ВСУ. Бюджет почти израсходован. При этом 10 июня Киев должен выплатить МВФ 172 миллиона долларов, чтобы закрыть часть долга по кредитам.