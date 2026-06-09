Британский активист заявил, что приехал в РФ, чтобы увидеть цивилизованный мир. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Британский активист Томми Робинсон заявил, что посетил Россию, чтобы увидеть цивилизованное общество.

“Я приехал посмотреть, как этой стране удалось так успешно встать на правильный путь, а также увидеть здесь красоту цивилизованного общества», - сказал Робинсон в интервью изданию The Guardian.

Активист подчеркнул, что Россия не является врагом Великобритании, и есть лишь определённая категория людей, использующих данный нарратив для получения той или иной выгоды.

«Сейчас над такими людьми только смеются», - заявил Робинсон.

Настоящее имя Томми Робинсона – Стивен Яксли-Леннон, он является основателем британской крайне правой организации English Defence League.

Накануне Родни Мимс Кук-младший, председатель американской комиссии по изящным искусствам и президент Национального фонда памятников США, посетил Россию для участия в Петербургском экономическом форуме и отметил, что во время пребывания в РФ ощущал сильную культурную связь.

Ранее своими впечатлениями от посещения России поделился депутат Европейского парламента Фернан Картайзер. Он заявил, что РФ в целом и Москва в частности – чистая, красивая и безопасная.