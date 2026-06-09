В двух отраслях средние зарплаты за год повысились на 25%: где в РФ стремительнее всего растут доходы

Росстат: средние зарплаты за год выросли на 25% в финансовой и страховой сферах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России стремительнее всего росли зарплаты в двух отраслях. Средний доход за год увеличился на целых 25% у работников финансовой и страховой сфер. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет ТАСС.

Кроме того, в течение года существенно выросли средние зарплаты в области добычи металлических руд. Показатель составил 20%. Такой же рост фиксируют в сфере производства нефтепродуктов.

Стремительно также росли доходы россиян, занятых в отрасли трубопроводного транспорта. Там средние зарплаты за год увеличились на 22%.

Между тем специалисты пяти отраслей стали в среднем получать свыше 200 тысяч рублей. Такой уровень доходов в марте зафиксировали в сфере добычи нефти и газа, а также области производства табачных изделий. Наивысшие средние зарплаты установились в финансовой и страховой сферах. Специалисты в марте зарабатывали порядка 314 тысяч рублей.