Зарплаты в пяти сферах превысили 200 тысяч рублей: где платят больше всего

В России в пяти отраслях средний доход превысил 200 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Специалисты пяти отраслей в РФ стали в среднем получать свыше 200 тысяч рублей. Один из самых высоких регулярных доходов в марте зафиксировали в сфере добычи нефти и газа. Так свидетельствуют данные Росстата, транслирует ТАСС.

В марте также больше всего платили специалистам в сфере производства табачных изделий. Работники этой области в среднем зарабатывали более 200 тысяч рублей.

Помимо прочего, высокие зарплаты в марте замечены в отрасли информации и связи. Здесь специалисты получали в среднем 226 тысяч рублей.

Кроме того, свыше 200 000 зарабатывали в сфере воздушного и космического транспорта. Доход сотрудников в указанной области, по данным Росстата, составил 223 тысячи рублей.

Наивысшие средние зарплаты фиксируются в финансовой и страховой сферах. Здесь специалисты зарабатывали порядка 314 тысяч рублей в месяц.

Стоит напомнить, что средние доходы по России в целом выросли в марте этого года. По имеющимся официальным данным, зарплаты достигли отметки в 112 654 рубля.

Президент России Владимир Путин отметил, что доходы граждан за пять лет выросли на 30%. Он уточнил, что речь идет о реальных зарплатах. Глава государства пообещал, что правительство будет работать над зарплатами жителей и дальше. По словам Владимира Путина, инфляция в 2026 году должна быть в районе 5,2%. Он назвал этот показатель важнейшим для выздоровления экономики. Кроме того, президент РФ обратил внимание на уровень безработицы. Он упал до 2,2%.

Тем временем, по данным на апрель, самой востребованной профессией неожиданно стал сварщик. Специалистам этой области предлагают зарплату более 200 тысяч рублей. В топ доходных профессий также вошли DevOps-инженеры. Это ИТ-специалисты, которые объединяют процессы разработки и эксплуатации программного обеспечения. Они приводят к автоматизации рутинные задачи. Таким экспертам так же платят порядка 200 тысяч в месяц. На третьем месте оказались дата-сайентисты. Они на основе алгоритмов строят модели, которые помогают принимать решения в науке, бизнесе и повседневной жизни. Зарплаты, которые им предлагают работодатели, выросли в апреле на 12%.