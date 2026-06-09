"Решили испытать нашу решимость": Тегеран ударил по объектам США в ответ на атаки по Ирану

КСИР запустил ракеты и БПЛА по объектам США после атаки на Иран Фото: REUTERS.

Иранские военные оперативно отреагировали на удары США. Американцы атаковали страну якобы в ответ на инцидент со сбитым вертолетом. Затем КСИР запустил ракеты и БПЛА по объектам США на Ближнем Востоке. Так сказано в сообщении Корпуса в соцсети Х.

Тегеран выразил недовольство возобновлением ударов со стороны США. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи уведомил, что КСИР не оставит никаких нападений без ответа. Он напомнил о "печальных судьбах" тех, кто пытался вторгнуться в Иран.

"Несмотря на их поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость. Наши могучие вооруженные силы не оставят ни одно нападение или угрозу без ответа", - высказался Аббас Аракчи на страничке в Х.

Как ранее сообщалось, ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение вблизи Ормузского пролива. Членам экипажа удалось спастись. США обвинили в инциденте Иран. По версии Тегерана, всё случилось "непреднамеренно".