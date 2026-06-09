В Госдуме хотят ввести для мигрантов обязательный стаж для права на больничный

В Госдуме предложили обязать мигрантов отработать полгода для получения права на больничный. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мигрантов в РФ могут обязать заработать обязательный стаж для получения права на больничный лист или декретный отпуск. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы.

«Мы предложили, и такой проект закона находится в правительстве, чтобы [у иностранных граждан] было обязательно наличие социального страхового стажа минимум полгода для того, чтобы возникало право на получение любого вида пособия», - сказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат коснулся этого вопроса на полях ПМЭФ.

Нилов указал на то, что самозанятые россияне должны не менее полугода выплачивать взносы в Соцфонд, чтобы получить право на больничный, в то время как иностранцам не нужен социальный стаж для оформления больничного листа.

Ранее ГД утвердила штрафы для мигрантов за отказ от медосвидетельствования. Какие ещё новые законы о мигрантах введены в России, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что правительство представило в Госдуму законопроект, который предлагает обязать детей трудовых мигрантов, достигших 18 лет, покидать Россию или оформлять патент.