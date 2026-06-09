Взрывы гремят в городах Ирана: жители одного из районов остались без водоснабжения

США ударили по водохранилищам на территории Ирана, водоснабжение отключено Фото: REUTERS.

Американские военные наносят удары по Ирану. Атакам подверглись города на юге страны. США ударили, в том числе, по двум водохранилищам в Сирике. В результате жители целого района остались без водоснабжения, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

Взрывы прогремели также в Бендер-Аббасе и Джаске. По утверждению Тегерана, американцы атаковали и остров Кешм. Удары продолжаются в течение уже трех часов.

"В ходе атаки США по Сирику удару подверглись два водохранилища, в результате в этом районе было полностью отключено водоснабжение", - оповещает гостелерадиокомпания.

Иран уже дал ответ на удары по своей территории. КСИР запустил ракеты и беспилотники по американским объектам на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что армия не оставит никаких нападений без ответа. Он напомнил о "печальных судьбах" тех, кто пытался вторгнуться в Иран.