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НовостиПолитика9 июня 2026 23:55

Взрывы гремят в городах Ирана: жители одного из районов остались без водоснабжения

США ударили по водохранилищам на территории Ирана, водоснабжение отключено
Алина КОЧНЕВА
США ударили по водохранилищам на территории Ирана, водоснабжение отключено

США ударили по водохранилищам на территории Ирана, водоснабжение отключено

Фото: REUTERS.

Американские военные наносят удары по Ирану. Атакам подверглись города на юге страны. США ударили, в том числе, по двум водохранилищам в Сирике. В результате жители целого района остались без водоснабжения, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

Взрывы прогремели также в Бендер-Аббасе и Джаске. По утверждению Тегерана, американцы атаковали и остров Кешм. Удары продолжаются в течение уже трех часов.

"В ходе атаки США по Сирику удару подверглись два водохранилища, в результате в этом районе было полностью отключено водоснабжение", - оповещает гостелерадиокомпания.

Иран уже дал ответ на удары по своей территории. КСИР запустил ракеты и беспилотники по американским объектам на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что армия не оставит никаких нападений без ответа. Он напомнил о "печальных судьбах" тех, кто пытался вторгнуться в Иран.