Харрис может снова побороться за президентский пост: Дмитриев посмеялся над потенциальными кандидатами

Дмитриев шутливо прокомментировал возможное выдвижение Харрис в президенты Фото: REUTERS.

Политик и бывший вице-президент США Камала Харрис может вновь попытать удачу на выборах главы государства в 2028 году. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев шутливо прокомментировал эти слухи. Он дал емкую оценку возможному выдвижению Камалы Харрис в президенты США в посте на страничке в Х.

"Команда мечты", - отметил Кирилл Дмитриев.

Глава РФПИ оставил соответствующий комментарий в ответ на сведения о желании Камалы Харрис поучаствовать в предвыборной гонке с конгрессвумен Александрией Окасио-Кортес. Она может выступить в качестве вице-президента.

Рейтинги американского лидера Дональда Трампа постепенно падают. Как пишет Bloomberg, избиратели теряют веру в экономику США из-за главы Белого дома. Рейтинг Дональда Трампа падает на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В связи с этим в США растут цены на энергоресурсы.