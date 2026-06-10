Журналист Чей Боуз обвинил Зеленского в попытках эскалации украинского конфликта. Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский хочет расширить масштаб конфликта до глобального. Такое мнение высказал журналист из Ирландии Чей Боуз. Он обратил внимание на манипуляции Зеленского в стремлении сделать Украину членом Североатлантического альянса.

«Зеленский заявляет, что Европа не сможет защитить себя без Украины, утверждая, что страна должна стать членом НАТО. Он хочет расширить масштаб конфликта», - написал Боуз в социальной сети Х.

Тем временем Киев может готовить диверсии, теракты и провокации с целью эскалации конфликта. Зачем Зеленскому нужно повышать градус напряжения, читайте здесь на KP.RU.

Почему Зеленскому все равно, если Киев сотрут с лица земли, политолог Ищенко рассуждает здесь на KP.RU.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также высказывал мнение, что Зеленский взял курс на эскалацию украинского конфликта. Тому подтверждение его собственные действия.