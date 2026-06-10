В РФ зафиксировали резкое снижение цен на сезонные ягоды: во сколько теперь обойдется килограмм черешни

Цена на черешню снизилась на 24 процента в российских магазинах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сокращение цены на черешню фиксируют в российских магазинах. К середине июня подешевели сезонные ягоды. Так, килограмм черешни обойдется в 610 рублей. Цена упала на 24 процента в сравнении с показателями в мае. Об этом рассказал глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что снижение цены связано с поступлением на прилавки отечественного урожая ягод. Сейчас на полках представлено до четырех позиций черешни. В том числе, турецкие и азербайджанские сорта. Торговые сети расширяют сотрудничество с отечественными производителями, чтобы иметь возможность предлагать покупателю ягоды по доступным ценам, объяснил эксперт.

Он напомнил, что стоимость черешни и подобных товаров всегда снижается с наступлением периода сбора урожая на юге России. Из-за прохладной весны в этом году поступление ягод отечественного производства зафиксировали позже обычного.

"За две недели черешня в крупных торговых сетях подешевела на 24%, с 800 рублей за килограмм в конце мая до 610 рублей в начале июня", - проинформировал Станислав Богданов.

Спрос на ягоды в стране устойчиво растет несколько лет. Он увеличивается примерно на 8-12 процентов ежегодно, оповестил глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.

В последнее время также фиксируют снижение стоимости отдыха для россиян за границей. Это связано с укреплением рубля. Заметно дешевле стал отдых в азиатских странах. По данным АТОР, зарубежные туры в целом подешевели на 9 процентов. Цены на азиатские направления снизились сильнее. Отдых в Таиланде стал дешевле на 17,8 процента, в Китае - на 16 процентов. В Турции и Египте стоимость отдыха снизилась на 5,3 процента и 2 процента соответственно.

Между тем в России сокращаются объемы продаж слабоалкогольных коктейлей. За первые пять месяцев года они упали на 57,6 процента. При этом продажи сидра выросли на 27,9 процента, а ликеро-водочных изделий - на 12,8 процента. Увеличились также объемы продаж крепкого алкоголя. Россияне за указанный период стали также покупать больше водки и игристого вина.