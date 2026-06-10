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НовостиОбщество10 июня 2026 3:19

Российские авиакопании готовы возобновить рейсы на Ближний Восток

Минтранс: авиакомпании РФ готовы возобновить полёты на Ближный Восток
Мария ПАВЛОВА
Российские авиакомпании готовы возобновить рейсы на Ближний Восток.

Российские авиакомпании готовы возобновить рейсы на Ближний Восток.

Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Российские авиакомпании готовы возобновить полёты на Ближний Восток в полном объёме. Об этом информировал глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

«Авиакомпании готовы к полномасштабному возобновлению полетов на Ближний Восток. С 1 июня "Аэрофлот" возобновил рейсы в Дубай, с 1 июля думаем два раза в сутки туда летать. Частота у нас увеличилась», - сказал министр ТАСС на полях ПМЭФ.

Никитин добавил, что авиакомпании учитывают официальные рекомендации МИД и Минэконом развития относительно поездок в ближневосточный регион, так как действие этих рекомендаций ещё не отменено.

Направление будет открываться постепенно, подчеркнул глава Минтранса. Это должно обеспечить безопасность пассажиров.

Ранее Никитин отмечал, что регулярные авиаперелеты на Ближний Восток будут восстановлены при первой же возможности и возобновление рейсов зависит исключительно от уровня безопасности.

Напомним, в марте МИД РФ и Минэкономразвития признали пребывание в восьми странах Ближневосточного региона небезопасным для жизни и здоровья.