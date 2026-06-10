Эти три слова нельзя говорить мошенникам

Россиянам назвали три слова, которые нельзя говорить мошенникам Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники могут использовать некоторые слова жертвы в качестве главного оружия. Преступники знают, как вывести собеседника на удобные для них ответы. Руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина назвала россиянам три слова, которые нельзя говорить при разговоре с мошенниками.

Эксперт объяснила, что из некоторых односложных ответов можно склеить цельные фразы. Затем такие предложения будут использоваться мошенниками для голосового подтверждения операций от имени жертвы. Легче всего построить удобные для аферистов фразы из слов "да", "подтверждаю" и "согласен". Их нельзя говорить во время диалога с предполагаемым мошенником, предупредила эксперт.

"Ваше собственное слово может стать оружием против вас. Есть несколько категорий фраз, которые категорически нельзя произносить, как бы убедительно ни звучал голос на том конце провода", - цитирует РИА Новости Валентину Шилину.

Она сообщила, что впоследствии односложные ответы могут применяться преступниками, например, в диалогах с банками от лица жертвы. Эксперт пояснила, что с помощью синтезированной речи мошенники могут склеить слова в предложение - "да, я подтверждаю перевод".

"Вы даже не заметите, как ваше простое "да" превратилось в разрешение на списание денег", - отметила Валентина Шилина.

Она назвала фразу, которую лучше всего произносить в диалоге с предполагаемым мошенником. Это предложение позволит избежать дальнейших проблем.

"Я сейчас перезвоню сам", - произнесла эксперт. Такую фразу советует говорить мошенникам Валентина Шилина.

Госдума одобрила второй пакет мер, направленных на борьбу с интернет-мошенниками. Проект включает ограничение на количество банковских карт на одного человека. Суммарно во всех банках россиянину теперь можно завести не более 20 пластиковых карт.

Кроме того, у пользователей портала "Госуслуги" появится возможность быстро пожаловаться на кибермошенников. На сайте введут специальную "тревожную кнопку" для борьбы со злоумышленниками. Это сообщение уйдет сразу в банки и к операторам связи.