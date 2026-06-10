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НовостиПолитика10 июня 2026 3:38

На Урале объявили ракетную опасность: режим ввели в Тюменской области

Ракетную опасность объявили в Тюменской области, идет работа ПВО
Алина КОЧНЕВА
Ракетную опасность объявили в Тюменской области

Ракетную опасность объявили в Тюменской области

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории Тюменской области действует режим ракетной опасности. Власти предупредили жителей об угрозе атаки с воздуха около 6 утра по московскому времени. Ракетная опасность действует уже более, чем полчаса. Так сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в "Макс".

На Урале нечасто вводят режим воздушной опасности. Однако утром 10 июня он действует во всех регионах УрФО. Жителей призвали сохранять спокойствие.

"Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! В случае опасности укройтесь в ближайшем помещении", - написал Александр Моор.

В Ростовской области после ударов ВСУ эвакуируют часть населения. В Миллеровском районе при падении обломков дрона произошло возгорание. Власти провели эвакуацию подопечных дома престарелых. Кроме того, в безопасные места доставлены жильцы соседних частных домов.