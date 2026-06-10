Беспилотники и ракеты ВСУ попытались атаковать Пензенскую область: что известно о последствиях

В Пензенской области спустя два часа сняли режим ракетной опасности Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 10 июня в Пензенской области объявили ракетную опасность. Специальный режим действовал на территории региона в течение двух часов. Власти сообщили об угрозе в 04:40. К 06:30 режим ракетной опасности сняли. Об этом проинформировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в "Макс".

Кроме того, ВСУ попытались атаковать регион беспилотниками. По данным губернатора, на границе Пензы силами ПВО сбит один украинский дрон. Пострадавших и разрушений нет.

"Напоминаю о предусмотренной законом ответственности за съемку и распространение фото и видеозаписей, где видны полет или место падения БПЛА. Не становитесь пособниками врага", - предупредил Олег Мельниченко.

Под утро 10 июня режим ракетной опасности ввели во всех регионах Уральского федерального округа. Власти предупредили жителей об угрозе около 6:00 по московскому времени.