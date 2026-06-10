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НовостиПроисшествия10 июня 2026 4:39

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 326 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы ПВО отразили массированный налет дронов ВСУ ночью 10 июня
Анастасия СУТОРМИНА
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 326 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 326 дронов ВСУ над регионами страны

Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 10 июня 326 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, впервые режим беспилотной опасности объявлялся в Омской области. Кроме того, во всех регионах УрФО, в Югре и Пермском крае действует режим ракетной опасности.

Напомним, в Курганской области утром в среду 10 июня трижды объявлялась ракетная опасность. Об этом региональное управление МЧС информировало в мессенджере «Макс». Последнее сообщение опубликовано в 07.33 по местному времени, а сирены, по сообщениям местных пабликов, прозвучали в 07.30 утра по местному времени.

Также сообщалось, что ВСУ при помощи беспилотного аппарата атаковали здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855». Оно оказалось повреждено. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.