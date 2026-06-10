Российские силы ПВО уничтожили за ночь 326 дронов ВСУ над регионами страны Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 10 июня 326 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, впервые режим беспилотной опасности объявлялся в Омской области. Кроме того, во всех регионах УрФО, в Югре и Пермском крае действует режим ракетной опасности.

Напомним, в Курганской области утром в среду 10 июня трижды объявлялась ракетная опасность. Об этом региональное управление МЧС информировало в мессенджере «Макс». Последнее сообщение опубликовано в 07.33 по местному времени, а сирены, по сообщениям местных пабликов, прозвучали в 07.30 утра по местному времени.

Также сообщалось, что ВСУ при помощи беспилотного аппарата атаковали здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855». Оно оказалось повреждено. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.