Развожаев: крыша панорамы «Оборона Севастополя» горит после атаки дрона ВСУ Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН. Перейти в Фотобанк КП

Боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского беспилотником атаковали здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855». Оно оказалось повреждено. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«БПЛА повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — горит крыша. Это здание — не просто музей, это символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага», — заявил он.

Глава города напомнил, что здание панорамы уже подвергалось массированным бомбардировкам. Это делала немецкая авиация во время Великой Отечественной войны. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, спасательной службы Севастополя и руководители профильных ведомств.

В последние дни Вооруженные силы Украины все чаще совершают налеты на крымский полуостров. Так, накануне дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по частному дому в Севастополе, при инциденте ранение получил один житель.

А днем ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в ночь на 8 июня украинский дрон ударил по тепловозу пассажирского поезда № 68 Москва - Симферополь. Помощник машиниста погиб, машинист ранен. Пассажиры, к счастью, не пострадали.

Позже стало известно, что в Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов после атаки беспилотника ВСУ на поезд Москва-Симферополь. Людей автобусами развезли на автобусах в Симферополь и Севастополь.

После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что отсутствие реакции международных организаций на удар украинских военных по поездам в Крыму будет равнозначно соучастию в преступлении.

Помимо всего прочего, сейчас в Крыму на фоне активизации ударов боевиков Зеленского наблюдается дефицит с энергоносителями, продуктами питания и так далее.В Кремле отметили, что соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного, добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, какими могут быть ответы Москвы на действия террористического режима Зеленского.